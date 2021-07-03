​Спинаццолу провели из сборной Италии овациями

Сборная Италии пробилась в полуфинал чемпионата Европы, однако Леонардо Спинаццола не поможет команде из-за полученной травмы. Защитник, который показывал замечательный футбол, в ближайшее время должен перенести операцию.

Пресс-служба сборной Италии опубликовала видео, на котором футболисты овациями провели Спинаццолу из лагеря команды.

Напомним, в четвертьфинальном поединке сборная Италии обыграла Бельгию со счётом 2:1. В полуфинале «скуадра адзурра» сыграет против Испании. Встреча состоится во вторник, 6 июля, на стадионе «Уэмбли».