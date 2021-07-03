​Спинаццолу провели из сборной Италии овациями

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03 Июля 2021, 18:54,
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Сборная Италии пробилась в полуфинал чемпионата Европы, однако Леонардо Спинаццола не поможет команде из-за полученной травмы. Защитник, который показывал замечательный футбол, в ближайшее время должен перенести операцию.
Пресс-служба сборной Италии опубликовала видео, на котором футболисты овациями провели Спинаццолу из лагеря команды.
Gli #Azzurri abbracciano #Spinazzola— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) July 3, 2021
Torna presto Leo! #Coverciano#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/MVPbtembju
Напомним, в четвертьфинальном поединке сборная Италии обыграла Бельгию со счётом 2:1. В полуфинале «скуадра адзурра» сыграет против Испании. Встреча состоится во вторник, 6 июля, на стадионе «Уэмбли».Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Леонардо Спинаццола