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​Спинаццолу провели из сборной Италии овациями

03 Июля 2021, 18:54,

Сборная Италии пробилась в полуфинал чемпионата Европы, однако Леонардо Спинаццола не поможет команде из-за полученной травмы. Защитник, который показывал замечательный футбол, в ближайшее время должен перенести операцию.

Пресс-служба сборной Италии опубликовала видео, на котором футболисты овациями провели Спинаццолу из лагеря команды.

Напомним, в четвертьфинальном поединке сборная Италии обыграла Бельгию со счётом 2:1. В полуфинале «скуадра адзурра» сыграет против Испании. Встреча состоится во вторник, 6 июля, на стадионе «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Леонардо Спинаццола
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