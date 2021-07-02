Дзаккардо: «Вся Италия убеждена, что «скуадра адзурра» может пройти весь путь»

Чемпион мира 2006 года Кристиан Дзаккардо поделился ожиданиями от матча сборных Бельгии и Италии.

- За счёт чего Италия показывает такие результаты?

- В этом огромная заслуга мистера Манчини, который смог подготовить такую сильную и разнообразную команду.

- Что можете сказать о сопернике?

- За пару лет сборная Бельгии очень сильно выросла и стала очень сильной командой. В команде есть очень мастеровитые футболисты, а некоторые играют в Серии А. Например, Ромелу Лукаку. В этом сезоне он особенно хорош. Также особенно надо обратить внимание на де Брёйне.

- Какие ожидания от игры?

- Сегодняшние ожидания от сборной Италии очень большие. Мы видим, как сборная прогрессирует. Вся Италия убеждена, что «скуадра адзурра» может пройти весь путь. Мы надеемся, что после многих лет Италия снова будет сильнейшей командой Европы.