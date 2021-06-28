Президент Португалии отреагировал на вылет сборной с чемпионата Европы

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата Европы-2020. В матче 1/8 финала турнира подопечные Фернанду Сантуша уступили Бельгии со счетом 0:1.

«Нам не хватило удачи. Она сопутствовала сборной на Евро-2016, однако в этом поединке, особенно во втором тайме, нам очень не везло. Португалия хорошо играла, но это был не наш вечер. Очень жаль», - передает слова президента A Bola.

Добавим, что в четвертьфинале сборной Бельгии будет противостоять Италия. Поединок пройдет 2 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру