​Болельщики из России не смогут съездить в Мюнхен на матч Бельгия – Италия

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29 Июня 2021, 14:15,
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Футбольным фанатам из России не удастся съездить на четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Бельгии и Италии, который пройдёт в Мюнхене. Дело в том, что немецкое правительство решило запретить поездки из России в Германию. Запрет уже вступил в силу. Цель таких мер – борьба с мутировавшими формами коронавирусной инфекции.
Стоит сказать, что сборные Бельгии и Италии разыграют путёвку в полуфинал чемпионата Европы в пятницу, 2 июля. Победитель дуэли в полуфинале сыграет с победителем пары Швейцария – Испания.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии