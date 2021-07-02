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Бельгия - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

02 Июля 2021, 02:08,

Во втором матче 1/4 финала Евро-2020 встретятся сборные Бельгии и Италии. Команды идут по дистанции без потерь, но сегодня чей-то путь завершится. Отметим надежную оборону соперников, которые пропустили лишь по разу. У бельгийцев разве что есть проблемы со здоровьем у лидеров, в то время как соперник показал, что резервисты не выпадают из игры. Что касается фаворита, считается, что «скуадра» имеет больше шансов на успех.

В 22:00 смотрите трансляцию на каналах: «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии
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