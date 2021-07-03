Вертонген: «Каждый раз - одно и то же»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение от команды Италии в четвертьфинальном поединке Евро-2020. Матч завершился победой «скуадры адзурры» со счетом 2:1.

«Очередной неудачный заход нашей сборной за титулом. Мы упустили свою возможность, как и на нескольких предыдущих турнирах. Каждый раз - одно и то же. Надо разобраться, что нам постоянно мешает. Нужно еще больше работать», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинале сборной Италии встретится с национальной командой Испании, обыгравшей в серии пенальти Швейцарию.

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