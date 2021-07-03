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Швайнштайгер назвал лучшую пару центральных защитников в мире

03 Июля 2021, 11:15,

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал игру пары центральных защитников сборной Италии во вчерашнем поединке против Бельгии в плей-офф чемпионата Европы - 2020.

«Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи - лучшие защитники мира в настоящий момент», - гласит сообщение Швайнштайгера в твиттер-аккаунте.

Сборная Италии взяла верх над бельгийцами в 1/4 финала Евро-2020. Матч завершился со счетом 2:1. В полуфинале турнира подопечные Роберто Манчини сыграют против сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бастиан Швайнштайгер, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
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