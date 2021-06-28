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Ди Натале: «Италия - фаворит чемпионата Европы»

28 Июня 2021, 13:21,

Экс-нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио ди Натале оценил игру «скуадры адзурры» на чемпионате Европы-2020.

«Роберто Манчини отлично работает, он пытается делать ставку на молодежь конкретного профиля. Считаю Италию фаворитом чемпионата Европы. На турнире есть много сильных сборных, однако ни одна из них не обладает таким усердием, как «скуадра адзурра», - приводит слова ди Натале AS.

Сборная Италии заняла первое место в своей группе, а в 1/8 финала отпраздновала победу над Австрией в овертайме со счетом 2:1.

В 1/4 финала подопечные Манчини встретятся с командой Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Антонио Ди Натале
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