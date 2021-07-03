Мартинес прокомментировал вылет сборной Бельгии с Евро-2020

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес дал интервью после вылета с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/4 финала «красные дьяволы» потерпели поражение от Италии со счетом 1:2.

«Соперник намного лучше вошел в игру. После перерыва мы стремились сравнять счет, но не получилось. В этом матче Бельгия уступила. У нас не получилось добиться своей цели. Впрочем, я все равно горжусь своими подопечными», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинале континентального турнира сборная Италии встретится с Испанией.

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