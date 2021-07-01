ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Эден Азар и Кевин де Брёйне не тренируются в общей группе

01 Июля 2021, 14:44,

Бельгийские футболисты Эден Азар и Кевин де Брюйне, получившие травму в поединке против Португалии в понедельник, не тренировались с остальной группой накануне пятничного матча против Италии в четвертьфинале чемпионата Европы

Как сообщает бельгийский телеканал RTL, два плеймейкера красных дьяволов тренировались в тренажерном зале и отправятся с остальной командой в Мюнхен, где состоится игра против Италии.

Главный тренер Роберто Мартинес сообщил, что ни один из игроков не получил «серьёзных повреждений», и что они работают над тем, чтобы быть в распоряжении тренера в пятницу. В то же время, их восстановление к возможному полуфинальному матчу на следующей неделе гарантировано.

«Шансы Эдена и Кевина быть готовыми к матчу с Италией - 50 на 50», - подытожил Мартинес.

Матч между сборными Бельгии и Италии пройдет в Мюнхене 2 июля. Начало - в 22:00 по московскому времени.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Кевин де Брёйне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»