Эден Азар и Кевин де Брёйне не тренируются в общей группе

Бельгийские футболисты Эден Азар и Кевин де Брюйне, получившие травму в поединке против Португалии в понедельник, не тренировались с остальной группой накануне пятничного матча против Италии в четвертьфинале чемпионата Европы

Как сообщает бельгийский телеканал RTL, два плеймейкера красных дьяволов тренировались в тренажерном зале и отправятся с остальной командой в Мюнхен, где состоится игра против Италии.

Главный тренер Роберто Мартинес сообщил, что ни один из игроков не получил «серьёзных повреждений», и что они работают над тем, чтобы быть в распоряжении тренера в пятницу. В то же время, их восстановление к возможному полуфинальному матчу на следующей неделе гарантировано.

«Шансы Эдена и Кевина быть готовыми к матчу с Италией - 50 на 50», - подытожил Мартинес.

Матч между сборными Бельгии и Италии пройдет в Мюнхене 2 июля. Начало - в 22:00 по московскому времени.