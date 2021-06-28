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Мартинес: «Для де Брёйне и Азара турнир продолжается»

28 Июня 2021, 19:46,

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не исключает того, что травмированные лидеры команды Кевин де Брёйне и Эден Азар вернутся в строй ещё по ходу чемпионата Европы.

- У них нет серьезных травм, а это значит, что для них турнир продолжается, они еще могут сыграть, шансы остаются,  - заявил Мартинес на пресс-конференции, по сути подтвердив информацию De Standaard. - Но нужно подождать еще 24 часа.

Напомним, что у де Брёйне растяжение мышц голеностопа. Азар же ушел с поля незадолго до финального свистка в матче с Португалией, получив мышечную травму.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Кевин де Брёйне, Роберто Мартинес
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