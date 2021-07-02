Конте: «Я не считаю Бельгию фаворитом в матче с Италией»

Экс-тренер миланского «Интера» и сборной Италии Антонио Конте не согласен, что Бельгия является фаворитом четвертьфинального матча Евро-2020 с Италией.

Конте, приведший «Интер» к первому скудетто с сезона 2009/10, в интервью L’Equipe заявил, что безмерно верит в нынешнюю сборную Италии.

«Италия нашла баланс, - сказал Конте, - в наступательной и оборонительной фазах, а также в коллективной игре и командном духе. Серия в 31 матч без поражений говорит сама за себя. Это настоящая команда, и мне она нравится. Не думаю, что Бельгия будет фаворитом, это будет равный матч».

Тренер, который выводил сборную Италию в четвертьфинал Евро-2016, также подчеркнул качество своего бывшего подопечного по «Интеру» Ромелу Лукаку, который будет главной ударной силой бельгийской сборной.

«Ромелу Лукаку сейчас один из лучших нападающих в мире, он обладает отличными физическими и спортивными качествами, но за последние два года он ещё больше вырос с точки зрения понимания игры».