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Конте: «Я не считаю Бельгию фаворитом в матче с Италией»

02 Июля 2021, 20:05,

Экс-тренер миланского «Интера» и сборной Италии Антонио Конте не согласен, что Бельгия является фаворитом четвертьфинального матча Евро-2020 с Италией.

Конте, приведший «Интер» к первому скудетто с сезона 2009/10, в интервью L’Equipe заявил, что безмерно верит в нынешнюю сборную Италии. 

«Италия нашла баланс, - сказал Конте, - в наступательной и оборонительной фазах, а также в коллективной игре и командном духе. Серия в 31 матч без поражений говорит сама за себя. Это настоящая команда, и мне она нравится. Не думаю, что Бельгия будет фаворитом, это будет равный матч».

Тренер, который выводил сборную Италию в четвертьфинал Евро-2016, также подчеркнул качество своего бывшего подопечного по «Интеру» Ромелу Лукаку, который будет главной ударной силой бельгийской сборной. 

«Ромелу Лукаку сейчас один из лучших нападающих в мире, он обладает отличными физическими и спортивными качествами, но за последние два года он ещё больше вырос с точки зрения понимания игры». 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Антонио Конте, Сборная Бельгии
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