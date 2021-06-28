Бельгия пока не похожа на команду, которая может выиграть Евро

Сборная Бельгии отправила домой действующих чемпионов Европы – команду Португалии. Удивительно, но подопечным Мартинеса хватило для этого одного удара в створ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча 1/8 финала.

Очень уж хочется назвать сборную Бельгии самой рациональной командой Евро. Подопечные Мартинеса пока ещё ни разу толком не показали свой потенциал. Во втором тайме с датчанами «красным дьяволам» понадобилось чуть добавить в скорости, чтобы сначала отыграться, а потом забить победный мяч. В остальных случаях бельгийцы побеждают пешком. Вот и португальцы были обыграны «на минималках».

Embed from Getty Images

Правда, говорить, что бельгийцы с теми португальцами сыграли рационально или прагматично, ни в коем случае нельзя. Вообще-то южане играли лучше и создали достаточно моментов, чтобы перевести игру хотя бы в овертайм. Бельгийцы же даже моментов толком не имели – гол Торгана Азара стал счастливым стечением обстоятельств. Как принято говорить в таких ситуациях – дай пробить ему ещё раз десять, едва ли хоть раз отправит мяч по такой же траектории.

Наблюдение за Бельгией пока что оставляет какое-то странное впечатление, чувство недосказанности. То ли «красные дьяволы» настолько сильны, что пока им даже не надо ускоряться, чтобы побеждать, и они это понимают. То ли бельгийцы не так грозны, как фамилии их отдельных футболистов, и пока сборной просто везёт.

Интересно, что как раз эта неспешная манера игры может сыграть на руку бельгийцам в матче с итальянцами. Этот вязкий футбол очень неудобен для «Скуадры адзурры», а бельгийцы в нём свой шанс получат. Правда, против подопечных Роберто Мартинеса могут сыграть травмы. Встречу против португальцев не смогли завершить Кевин де Брёйне и Эден Азар, что может привести к фатальным последствиям.

Embed from Getty Images

Сборную Бельгии накануне Евро называли в числе главных фаворитов, но пока команда не оправдывает этого звания. Вероятно, подопечные Мартинеса пройдут итальянцев, но вот в полуфинале им точно придётся тяжело. Французы или испанцы (кто-то из них дойдёт до 1/2 Евро) точно будут диктовать бельгийцам свой футбол, свой ритм, и это может стать большой проблемой для бельгийцев.

Правда, они всё же могут ещё включить скорости. У них хватает скоростных футболистов, которые могут ускорить ритм футбола сборной. В этом случае бельгийцы ещё вполне могут оправдать все надежды, которые на них возлагают. В конце концов исполнительское мастерство никуда не делось, и оно-то как раз пока выходит на первый план.

Embed from Getty Images

Однако ускорение темпа для бельгийцев чревато проблемами в обороне. Центр защиты образуют ветераны Альдервейрельд, Вермален и Вертонген. Возможно, именно из-за этого кружка ветеранов Мартинес и боится ускорять темп игры сборной Бельгии, чтобы этим защитникам не приходилось встречать соперников на скорости. А так в этом «футболе пешком» Витсель с партнёрами не подпускает никого к своей обороне.

В любом случае пока сборная Бельгии не очень похожа на команду, которая может выиграть чемпионат. С другой стороны, пять лет назад португальцы также действовали не так ярко, но выиграли золотые медали. Пожалуй, это важнее всего. Лучше не быть похожими на чемпиона, но стать им, чем наоборот.

Андрей Центров