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Экс-вратарь сборной Бельгии де Влигер: «Бельгия выиграет в серии пенальти»

27 Июня 2021, 21:46,

Бывший вратарь сборной Бельгии Герт де Влигер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 против команды Португалии.

- Сложная игра, шансы 50/50 для обеих команд. Бельгия очень сильна сейчас, команда на лучшем уровне.... но нам нужен Эден Азар в своей лучшей форме, чтобы выиграть. К счастью, Лукаку в огне, а супермотивированный Куртуа может очень помочь в нужный момент. Бельгия выиграет в серии пенальти... Надеюсь, - заявил де Влигер.

Ныне 49-й летний де Влигер провел 43 матча в составе национальной команды с 1998 по 2006 год.

Сергей Румянцев

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Герт де Влигер
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