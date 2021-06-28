Диаш: «Португалия была лучше Бельгии, но им повезло больше»

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал вылет с чемпионата Европы-2020. В 1/8 финала португальцы минимально уступили команде Бельгии со счетом 0:1.

«Наша команда играла лучше, мы превосходили бельгийцев. Португалия часто угрожала воротам соперника, но в итоге им повезло больше. У нас было много шансов сравнять счет, однако мяч не хотел влетать в ворота. Очень жаль, что мы не смогли добиться своей цели», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

В следующем раунде плей-офф сборная Бельгии встретится с командой Италии.

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