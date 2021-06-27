​Ачерби: «Остановить Роналду проще, чем Лукаку»

Сборная Италии пробилась в четвертьфинал Евро-2020, где сразится либо с Бельгией, либо с Португалией. Итальянский защитник Франческо Ачерби ответил на вопрос, против какого из форвардов он предпочёл бы сыграть – против бельгийца Ромелу Лукаку или против португальца Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду является классическим нападающим, его легче остановить, чем Лукаку. Лукаку более сильный, более фактурный, поэтому с ним сложнее», - рассказал Ачерби журналистам.

Матч 1/4 финала чемпионата Европы с участием сборной Италии пройдёт в пятницу, 2 июля.