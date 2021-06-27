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​Ачерби: «Остановить Роналду проще, чем Лукаку»

27 Июня 2021, 16:42,

Сборная Италии пробилась в четвертьфинал Евро-2020, где сразится либо с Бельгией, либо с Португалией. Итальянский защитник Франческо Ачерби ответил на вопрос, против какого из форвардов он предпочёл бы сыграть – против бельгийца Ромелу Лукаку или против португальца Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду является классическим нападающим, его легче остановить, чем Лукаку. Лукаку более сильный, более фактурный, поэтому с ним сложнее», - рассказал Ачерби журналистам.

Матч 1/4 финала чемпионата Европы с участием сборной Италии пройдёт в пятницу, 2 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Италии, Сборная Португалии, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку, Франческо Ачерби
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