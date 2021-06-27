​Ачерби: «Остановить Роналду проще, чем Лукаку»

|
27 Июня 2021, 16:42,
|
|
Сборная Италии пробилась в четвертьфинал Евро-2020, где сразится либо с Бельгией, либо с Португалией. Итальянский защитник Франческо Ачерби ответил на вопрос, против какого из форвардов он предпочёл бы сыграть – против бельгийца Ромелу Лукаку или против португальца Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду является классическим нападающим, его легче остановить, чем Лукаку. Лукаку более сильный, более фактурный, поэтому с ним сложнее», - рассказал Ачерби журналистам.
Матч 1/4 финала чемпионата Европы с участием сборной Италии пройдёт в пятницу, 2 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Италии, Сборная Португалии, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку, Франческо Ачерби