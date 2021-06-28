Рой Кин: «Фелиш - самозванец!»

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28 Июня 2021, 01:10,
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в шоке от игры форварда «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиша. Молодое дарование выпустили на поле на 55-й минуте матча с Бельгией на Евро-2020, но Фелишу и партнерам так и не удалось спасти этот поединок.
- Этот парень - самозванец! Твоя страна нуждается в тебе. Он выходит на поле - попади же в ворота! 100 миллионов фунтов? Да на месте Роналду я бы ушел вслед за ним в раздевалку, - приводит слова Кина ESPN.
Фелишу 21 год, в 2019 «Атлетико» отдал за него «Бенфике» 127 млн евро. В составе сборной Португалии Фелиш провел 17 матчей и забил три гола.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Сборная Португалии, Рой Кин, Жоау Фелиш