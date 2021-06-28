Куртуа заявил, что Эден Азар больше не сыграет на Евро-2020

Страж ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал травмы полузащитников Кевина де Брёйне и Эдена Азара. Игроки получили повреждения по хочу вчерашней встречи против команды Португалии (1:0) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Турнир для Азара, скорее всего, завершен. Нужно чудо, чтобы он успел восстановиться. Что касается Кевина, то у него проблема с лодыжкой», - приводит слова голкипера Tuttomercatoweb.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет против команды Италии. Поединок состоится в Мюнхене, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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