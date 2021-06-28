Вермален - о победе над Португалией: «Нам повезло, если судить по второму тайму»

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален пообщался с журналистами после поединка против команды Португалии в 1/8 финала Евро-2020. Бельгийцы одержали победу со счетом 1:0.

«В первой половине встречи мы играли высоко и давили на соперника. Однако если судить по второму тайму, то нам повезло, что мы одержали победу. Португальцы максимально осложнили нам жизнь. У нас не было возможности расслабиться ни на секунду. Мы потратили очень много сил, теперь нужно восстанавливаться», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.

В четвертьфинале чемпионата Европы Бельгия сыграет против Италии.

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