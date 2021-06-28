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Роналду - Куртуа: «Везунчики, мяч не хотел влетать в ваши ворота»

28 Июня 2021, 11:17,

Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду обменялся парой фраз с голкипером национальной команды Бельгии Тибо Куртуа после вчерашнего поединка.

«Настоящие везунчики. Мяч не хотел влетать в ваши ворота. Удачи в дальнейшем», - сказал 36-летний бомбардир.

Напомним, что поединок завершился победой бельгийской сборной со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Торган Азар.

В следующем раунде соревнований подопечные Роберто Мартинеса встретятся с Италией. Матч запланирован на 2 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Тибо Куртуа
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