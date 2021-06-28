Фелиша прооперируют сразу после Евро-2020

Атакующий игрок сборной Португалии Жоау Фелиш по завершению выступлений на чемпионате Европы готовится к операции на голеностопе. Дело в том, что 21-летний футболист давно играет с дискомфортом в ноге, тем не менее, все не было времени на хирургическое вмешательство.

Как сообщает Marca, Фелиша прооперируют в четверг, и он должен полноценно восстановиться к концу лета.

В прошлом сезоне португалец забил 10 голов в 40 матчах за «матрасников», а на чемпионате Европы не впечатлил. Известный в прошлом футболист Рой Кин даже обозвал его самозванцем.