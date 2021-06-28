Кирьяков: «Бельгия играла по счёту и тем самым разочаровала поклонников своей команды»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между сборными Португалии и Бельгии (0:1)

«Понятно, что все ждали от Бельгии более атакующей игры, учитывая наличие игроков высокого класса в атаке особенно. Но мы видим, что и такие команды тоже играют на результат. Я так понимаю, они побаивались португальскую компанию во главе с Роналду, поэтому перестраховались и с первых минут вышли играть в такой футбол оборонительного плана. Удары по воротам, моменты говорят сами за себя. У бельгийцев их было мало, португальцы их перестреляли. Хотя казалось, что по уровню этих сборных должно было быть наоборот.

Но игра была на результат, игра рациональная. Прежде всего, у Бельгии была задача обезопасить свои ворота, не дать возможность португальцам что-то создавать, так как в центре обороны вышли трое защитников. У бельгийцев было несколько хороших быстрых контратак, но они толком ничего не принесли Бельгии. А когда они забили гол, который произошел, считаю, из-за ошибки Руя Патрисиу, то стали вообще сушить игру. Исходя из ситуации, португальцы были гораздо опаснее. Бельгия играла по счёту и, наверное, тем самым разочаровала поклонников своей команды, что игра проходила в таком русле», - сказал Кирьяков.

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