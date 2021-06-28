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Деменко: «С бельгийцами не будет легко никому, но фаворитом всего турнира назвать их сложно»

28 Июня 2021, 16:14,

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результат матча между сборными Бельгии и Португалии (1:0) в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я в этой встрече болел за португальцев, хотя и предсказывал победу Бельгии. Но мы видели, что по ходу матча бельгийцы столкнулись с проблемами. Португалия очень много владела мячом, но Бельгия забила свой гол под занавес первого тайма. Во втором тайме бельгийцы играли в обороне и, честно сказать, не дали португальцам много шансов. Но все-таки у Португалии был очень хороший момент, удар в штангу. По игре португальцы смотрелись лучше, но вышли дальше бельгийцы. Многие считали Бельгию фаворитом, но она не смотрелась вчера лучше.

Можно ли назвать бельгийцев фаворитом турнира? Команда у Бельгии хорошая, она прогрессирует от одной игры к другой. С бельгийцами не будет легко никому. Но фаворитом всего турнира назвать их сложно. Я выделил пока для себя одного фаворита, это итальянцы. Хоть они и столкнулись с проблемами в лице Австрии, по игре они мне нравятся больше всего. Но там еще есть и Франция, и Германия, и Англия, неизвестно, что еще будет. Интересный чемпионат Европы получается. Я бы еще не откидывал Данию, тем более, при такой поддержке, она может преподнести сюрприз. Все-таки она посильнее Чехии, а если победит, то это уже полуфинал. Там все может быть», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Сборная Бельгии, Максим Деменко
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