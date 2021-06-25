​Лукаку: «Теперь я игрок мирового уровня»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался по поводу своего прогресса.

«Я многого добился, но всегда стараюсь отдаваться ещё сильнее. Теперь я пытаюсь сделать ещё один шаг. Цель – выиграть чемпионат Европы со сборной Бельгии.

Когда люди говорят о Роберте Левандовски, Кариме Бензема или Гарри Кейне, их называли «игроками мирового уровня». Но когда дело касается меня, то меня называли просто «хорошим игроком». Это побудило меня работать ещё усерднее и становиться сильнее. Теперь я считаю, что принадлежу к этому списку игроков мирового уровня», - приводит Football Italia слова Лукаку с пресс-конференции.