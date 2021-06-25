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​Лукаку: «Теперь я игрок мирового уровня»

25 Июня 2021, 18:54,

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался по поводу своего прогресса.

«Я многого добился, но всегда стараюсь отдаваться ещё сильнее. Теперь я пытаюсь сделать ещё один шаг. Цель – выиграть чемпионат Европы со сборной Бельгии.

Когда люди говорят о Роберте Левандовски, Кариме Бензема или Гарри Кейне, их называли «игроками мирового уровня». Но когда дело касается меня, то меня называли просто «хорошим игроком». Это побудило меня работать ещё усерднее и становиться сильнее. Теперь я считаю, что принадлежу к этому списку игроков мирового уровня», - приводит Football Italia слова Лукаку с пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
25 Июня 2021, 19:29

Самопиарщик мирового уровня, на пару с Иброй))) Вот только Златан действительно ногомячист мирового уровня, а обезьянка действительно хороший футболист.

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