​Лукаку: «Теперь я игрок мирового уровня»

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25 Июня 2021, 18:54,
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Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался по поводу своего прогресса.
«Я многого добился, но всегда стараюсь отдаваться ещё сильнее. Теперь я пытаюсь сделать ещё один шаг. Цель – выиграть чемпионат Европы со сборной Бельгии.
Когда люди говорят о Роберте Левандовски, Кариме Бензема или Гарри Кейне, их называли «игроками мирового уровня». Но когда дело касается меня, то меня называли просто «хорошим игроком». Это побудило меня работать ещё усерднее и становиться сильнее. Теперь я считаю, что принадлежу к этому списку игроков мирового уровня», - приводит Football Italia слова Лукаку с пресс-конференции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку
Самопиарщик мирового уровня, на пару с Иброй))) Вот только Златан действительно ногомячист мирового уровня, а обезьянка действительно хороший футболист.