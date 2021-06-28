Эден Азар рассказал о своей травме

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался о своей травме, которую он получил по ходу вчерашнего поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Португалии (1:0).

«У меня проблема с подколенным сухожилием. Нужно точно диагностировать травму, после чего все будет понятно. Я остаюсь с командой, ведь являюсь капитаном.

Если мы хотим пройти дальше на турнире, то нужно улучшать свою игру. Нужно показывать свой лучший футбол, чтобы задержаться на Евро», - передает слова игрока RTBF.

Следующим соперником Бельгии станет Италии. Поединок 1/4 финала состоится в Мюнхене.

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