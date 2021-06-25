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Саншеш: «Я помогаю команде повышать интенсивность игры»

25 Июня 2021, 21:58,

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш пообщался с журналистами перед матчем против Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

«Думаю, что я помогаю команде повышать интенсивность игры. Я играю неплохо, но самое главное – это командная игра, каждый из 26 игроков очень важен.

Возвращение в Лиссабон для подготовки к следующему матчу? Да, мы дома. Никто даже не думает расслабляться, мы набираемся уверенности, становимся более сосредоточенными и чувствуем поддержку окружающих. Где бы мы ни были, все сосредоточены на главной цели», - цитирует португальского полузащитника пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ренату Саншеш
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