Саншеш: «Я помогаю команде повышать интенсивность игры»

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш пообщался с журналистами перед матчем против Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

«Думаю, что я помогаю команде повышать интенсивность игры. Я играю неплохо, но самое главное – это командная игра, каждый из 26 игроков очень важен.

Возвращение в Лиссабон для подготовки к следующему матчу? Да, мы дома. Никто даже не думает расслабляться, мы набираемся уверенности, становимся более сосредоточенными и чувствуем поддержку окружающих. Где бы мы ни были, все сосредоточены на главной цели», - цитирует португальского полузащитника пресс-служба УЕФА.