Мартинес: «Вот почему сборная Португалии выиграла чемпионат Европы и Лигу наций»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил невероятную самоотдачу своей команды, которая выбила с Евро действующих обладателей трофея.

- Сегодня вопрос был не только в том, насколько хороши мы можем быть, это также о том, насколько мы подготовились к сильным сторонам сборной Португалии, а конкретно - к тому, что она делает, чтобы побеждать. Вот почему эта команда выиграла чемпионат Европы и Лигу наций. У нее невероятный опыт, они знает, как использовать свои шансы, когда может причинить вред сопернику, - приводит слова Мартинеса УЕФА.

- Мы проявили невероятную концентрацию и очень хорошо оборонялись. Мы контролировали ход матча и хорошо оборонялись, - добавил наставник.

Следующим соперником бельгийцев станет команда Италии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».