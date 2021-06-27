Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы

Сборная Португалии сложила звание чемпионов Европы. Южане провели хороший матч против бельгийцев, но проиграли, хотя соперник лишь раз пробил в створ. Однако красивого удара младшего Азара хватило для успеха.

В воскресенье на Евро прошёл первый матч в плей-офф с вывеской «супер». Бельгия считалась одним из фаворитов турнира, Португалия и вовсе действующий чемпион континента и мечтала повторить свой успех. Тем не менее, эти команды сошлись уже на стадии 1/8 финала.

Поединок начался в неспешном темпе, при этом портуагльцы владели мячом чуть больше. Первый опасный момент в матче также создали южане уже на пятой минуте. Саншеш протащил мяч по центру поля и сделал. Передачу налево, Жота ворвался в штрафную и оказался с глазу на глаз с Куртура и пробил в дальний угол, но в створ не попал. Бельгийцы ответили промахом Эдена Азара. Полузащитник ушёл от соперника, сыграл в стеночку с Лукаку и пробил с линии штрафной, но получилось совсем неточно, хотя позиция была перспективной.

После этого бельгийцы скорее завладели территорией, но ничего опасного создать не могли. Португальцы же будто выжидали момент и не спешили вообще к владениям Куртуа. Редкая вылазка южан к чужим воротам привела к острому моменту. Португальцы заработали право на штрафной, и Роналду нанёс мощнейший удар, но Куртуа с трудом справился.

Минут за десять до конца первого тайма Менье пытался забить красивейший гол. Защитник сместился с левого фланга к центру и внешней стороной стопы пытался попасть в дальний верхний угол, но в створ не попал. Вскоре бельгийцы всё же отметились голом-красавцем. Атака первым темпом захлебнулась, но «красные дьяволы» вновь подхватили мяч. Всё тот же Менье покатил мяч к левому углу штрафной, Торган Азар сместился чуть к центру и нанёс мощный обводящий удар. Футбольный снаряд летел в Руй Патрисиу, но в последний момент чуть вильнул и очутился в сетке. Так первый тайм и закончился.

Embed from Getty Images

В начале второго тайма бельгийцы потеряли де Брёйне. Ещё в первом тайме полузащитник получил сзади по ногам от Палиньи, но в перерыве хавбека «Манчестер Сити» пытались привести в порядок. Однако уже на 48-й минуте де Брёйне попросил замену, уступив место на поле Мертенсу. В дебюте второй половины это было самое заметное событие. Бельгийцы продолжали действовать академично, а португальцы в своб очередь никак не могли прибавить.

На 58-й минуте португальцы наконец-то создали момент. Роналду обыгрался на подступах к штрафной с Далотом и покатил мяч в центр на Жоту, который поставил корпус защитнику, но пробил в небеса. Вскоре после навеса Саншеша Фелиш головой пробил с нескольких метров в створ, но вышло слабо, и Куртуа забрал футбольный снаряд в углу. Тут же Бруну Фернандеш без сопротивления пальнул из-за пределов штрафной, но вышке. В ответной контратаке Лукаку получил мяч от Торгана Азара и с угла штрафной пробил выше.

Embed from Getty Images

После этого бельгийцы отодвинули игру от своих ворот, и португальцы перестали создавать моменты. Южане доходили до штрафной соперников и били по воротам, но таких же опасных шансов у ворот Курута не возникало. Зато в игре разгорались эмоции. Португальцы действовали на взводе, просили при возможности пенальти или штрафные. Бельгийцы в свою очередь отвечали довольно жёсткими стыками, не давая сопернику поблажек. В итоге каждое единоборство и каждый свисток завершались прессингом на немецкого арбитра Брыха со стороны футболистов.

На 82-й минуте португальцы создали супершанс, чтобы сравнять счёт. После углового Рубин Диаш оторвался от опекуна и из центра штрафной мощно пробил головой, но точно в Куртуа. Тут же южане провели ещё одну атаку, и Геррейро с линии штрафной пробил в дальний угол, но бельгийцев спасла штанга. За две минуты до конца основного времени после навеса слева Роналду сбрасывал на дальний угол вратарской, и Андре Силва в падении пытался замкнуть, но Куртуа успел выйти и спасти свою команду. В компенсированное время Фелиш с линии штрафной бил в ближний угол, но в створ не попал.

Таким образом, сборная Португалии не смогла отстоять звание чемпионов Европы. Особенно обидно южанам, что соперник всего-то раз пробил в створ их ворот, но этого хватило. Соперник сборной Бельгии уже известен. Она отправится в Мюнхен биться с итальянцами, и это будет, пожалуй, один из самых захватывающих четвертьфиналов нынешнего Евро.