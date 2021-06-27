Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы

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27 Июня 2021, 23:55,
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Сборная Португалии сложила звание чемпионов Европы. Южане провели хороший матч против бельгийцев, но проиграли, хотя соперник лишь раз пробил в створ. Однако красивого удара младшего Азара хватило для успеха.
|Бельгия
|1:0
|Португалия
|(1:0) Азар Торган 42'
В воскресенье на Евро прошёл первый матч в плей-офф с вывеской «супер». Бельгия считалась одним из фаворитов турнира, Португалия и вовсе действующий чемпион континента и мечтала повторить свой успех. Тем не менее, эти команды сошлись уже на стадии 1/8 финала.
Поединок начался в неспешном темпе, при этом портуагльцы владели мячом чуть больше. Первый опасный момент в матче также создали южане уже на пятой минуте. Саншеш протащил мяч по центру поля и сделал. Передачу налево, Жота ворвался в штрафную и оказался с глазу на глаз с Куртура и пробил в дальний угол, но в створ не попал. Бельгийцы ответили промахом Эдена Азара. Полузащитник ушёл от соперника, сыграл в стеночку с Лукаку и пробил с линии штрафной, но получилось совсем неточно, хотя позиция была перспективной.
После этого бельгийцы скорее завладели территорией, но ничего опасного создать не могли. Португальцы же будто выжидали момент и не спешили вообще к владениям Куртуа. Редкая вылазка южан к чужим воротам привела к острому моменту. Португальцы заработали право на штрафной, и Роналду нанёс мощнейший удар, но Куртуа с трудом справился.
Минут за десять до конца первого тайма Менье пытался забить красивейший гол. Защитник сместился с левого фланга к центру и внешней стороной стопы пытался попасть в дальний верхний угол, но в створ не попал. Вскоре бельгийцы всё же отметились голом-красавцем. Атака первым темпом захлебнулась, но «красные дьяволы» вновь подхватили мяч. Всё тот же Менье покатил мяч к левому углу штрафной, Торган Азар сместился чуть к центру и нанёс мощный обводящий удар. Футбольный снаряд летел в Руй Патрисиу, но в последний момент чуть вильнул и очутился в сетке. Так первый тайм и закончился.
В начале второго тайма бельгийцы потеряли де Брёйне. Ещё в первом тайме полузащитник получил сзади по ногам от Палиньи, но в перерыве хавбека «Манчестер Сити» пытались привести в порядок. Однако уже на 48-й минуте де Брёйне попросил замену, уступив место на поле Мертенсу. В дебюте второй половины это было самое заметное событие. Бельгийцы продолжали действовать академично, а португальцы в своб очередь никак не могли прибавить.
На 58-й минуте португальцы наконец-то создали момент. Роналду обыгрался на подступах к штрафной с Далотом и покатил мяч в центр на Жоту, который поставил корпус защитнику, но пробил в небеса. Вскоре после навеса Саншеша Фелиш головой пробил с нескольких метров в створ, но вышло слабо, и Куртуа забрал футбольный снаряд в углу. Тут же Бруну Фернандеш без сопротивления пальнул из-за пределов штрафной, но вышке. В ответной контратаке Лукаку получил мяч от Торгана Азара и с угла штрафной пробил выше.
После этого бельгийцы отодвинули игру от своих ворот, и португальцы перестали создавать моменты. Южане доходили до штрафной соперников и били по воротам, но таких же опасных шансов у ворот Курута не возникало. Зато в игре разгорались эмоции. Португальцы действовали на взводе, просили при возможности пенальти или штрафные. Бельгийцы в свою очередь отвечали довольно жёсткими стыками, не давая сопернику поблажек. В итоге каждое единоборство и каждый свисток завершались прессингом на немецкого арбитра Брыха со стороны футболистов.
На 82-й минуте португальцы создали супершанс, чтобы сравнять счёт. После углового Рубин Диаш оторвался от опекуна и из центра штрафной мощно пробил головой, но точно в Куртуа. Тут же южане провели ещё одну атаку, и Геррейро с линии штрафной пробил в дальний угол, но бельгийцев спасла штанга. За две минуты до конца основного времени после навеса слева Роналду сбрасывал на дальний угол вратарской, и Андре Силва в падении пытался замкнуть, но Куртуа успел выйти и спасти свою команду. В компенсированное время Фелиш с линии штрафной бил в ближний угол, но в створ не попал.
Таким образом, сборная Португалии не смогла отстоять звание чемпионов Европы. Особенно обидно южанам, что соперник всего-то раз пробил в створ их ворот, но этого хватило. Соперник сборной Бельгии уже известен. Она отправится в Мюнхен биться с итальянцами, и это будет, пожалуй, один из самых захватывающих четвертьфиналов нынешнего Евро.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Португалии, Сборная Бельгии
вся игра Бельгии сводится к выносу мяча на Лукаку...Португалия играла в футбол, а эти непонятно во что...позор...1е место в рейтинге??? вы серьёзно??? ни в одной своей игре они не показали того уровня, которого все от них ждали! против португалии вышли чисто на фарте...отскочили...желаю им вылететь в 1/4 ...
Надеюсь, Италия вынесет это антифутбольное недоразумение.
На таких турнирах и в таких матчах сразу виден уровень каждого игрока. В первом тайме Жота имел отличную возможность открыть счёт, но из выгодной позиции пробил коряво и очень неточно!(( А ведь такие моменты зачастую решают исход игры! Насколько хорош в МЮ Фернандеш, настолько плох он на этом турнире - как-будто два разных игрока... Тренеру португальцев - КОНЕЧНО ! - видней, но выход Феликса сразу "оживил" впереди игру команды. Почему такие ребята сидят на лавке? Мне непонятно... Ну и штанга бельгийцев выручила. Ещё раз подтвердилась истина - в спорте везёт сильнейшим!
Надеюсь эта ущербная сборная Бельгии не выиграет Евро.
Отскочили эпично, Португалия сыграла лучший матч на Евро, но не их день был!
Суммарно матч равный. Но Бельгия очень сильно рисковала во втором, уйдя в оборону. Вряд ли это была уверенная в себе игра.
Необычно, что Португалия выглядела куда интереснее, чем в прошлый, победный ЧЕ. А вот - вылет.
Сломали Де Брейне игра Бельгии в атаке умерла. Ждем матч Италия Бельгия.
Болезнь косоглазия португальцев позволила бельгийцам пройти дальше. Ждал большего от этого матча. Португальцы не смогли взломать качественный автобус , да и с прицелом у них сегодня были серьёзные проблемы. Статистика сохранит только сухие цифры, но пройти в четвертьфинал она не поможет. Победил сегодня везучий.
точно.
бельгийцы сыграли прагматично...забили...сохраняли счет...искали счастья в контр. атаках...
Португальцам сегодня дико не везло...потрачено столько усилий...и все напрасно...)))
Жаль Португалию. Играли действительно лучше, но, видать, израсходовали весь свой фарт на ЧЕ-2016. Бельгия же выстроила качественный автобус, играя, как когда-то это делала Италия. Сейчас же "адзурра" - атакующая команда. Посмотрим, как сложится игра между ними.
Матч конечно на любителя , я не поклонник ни одной из этих команд , бельгийцы остро уходили в контр атаки , но партачили с последним пасом , меня убило больше вот это -- Бруно и Феликс на баночке )) нехило так на баночке держать одного из ведущих игроков МЮ и ведущего игрока чемпионов ла лиги , ну просто удивлен ))
Брых чмо. Порой терял нити игры. Ноги отрывали,а оно смотрело как вроде так и надо. Судья должен видеть игру с опережением. Если бы дал жёлтую Палинье на Лукаку(когда даже фол не свистнул), то не было бы фола Палиньи на Де Брюйне
Ахах) а как бельгийцы-то воняли когда их Франция на чм в таком же стиле выкинула)xD
В каком месте она лучше играла? Закинь на Кристину,он скинет.Ничего не напоминает? А Бельгия по счеты играла,если бы раза четыре не насрал с пасом Лукаку был бы вынос костолома и Кристинки.