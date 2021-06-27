Бельгия - Португалия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Один из самых интригующих матчей 1/8 финал Евро-2020 - битва Бельгии и Португалии. Лучшая команда рейтинга ФИФА обыграла всех соперников в группе, с чем у противника были сложности - единственную победу он добыл против венгров на последних минутах. Что касается шансов команд, они более-менее равны с перекосом в сторону Бельгии. За Португалию также наверняка сыграют трибуны в Севилье.

В 22:00 старт телепоказа на каналах Первый, ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5» и «Казспорт». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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