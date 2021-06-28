Де Брёйне прокомментировал выход Бельгии в 1/4 финала Евро-2020

Один из лидеров сборной Бельгии Кевин де Брёйне прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

«Остаемся немного дольше», - гласит сообщение плеймейкера в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в 1/8 финала Бельгия встречалась с Португалией. «Красные дьяволы» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Торган Азар.

Де Брёйне не смог доиграть матч до конца, его заменили из-за травмы на старте второго тайма.

В 1/4 финала Евро-2020 бельгийцы встретятся с итальянцами в Мюнхене.

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