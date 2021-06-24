Сантуш отреагировал на попадание Португалии на Бельгию в плей-офф Евро-2020

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о предстоящем поединке против команды Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Будем готовиться, Бельгия - очень серьезный соперник. Вы посмотрите на рейтинг ФИФА, там бельгийцы занимают первое место. Моя команда находится в невыгодном положении. У нас меньше времени на отдых, а в таком матче необходимо быть максимально свежими. Разберем эту команду и проведем хорошую подготовку», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч Португалия - Бельгия запланирован на воскресенье, 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.