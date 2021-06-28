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Торган Азар объяснил, как ему удалось забить сборной Португалии

28 Июня 2021, 00:41,

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар стал автором единственного гола в матче с Португалией за выход в 1/4 финала чемпионата Европы 2020 года. После финального свистка Азара-младшего признали лучшим игроком поединка.

- В матчах вроде этого нужно двумя руками цепляться за любой шанс, - приводит слова Торгана Азара УЕФА. - Голкипер думал, что я пробью в другой угол ворот, поэтому мяч оказался в сетке. Я счастлив, что смог забить в составе национальной команды.

Примечательно, что для Торгана Азара это второй гол на Евро за сборную Бельгии. У его более известного брата, Эдена, только один мяч.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Торган Азар
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