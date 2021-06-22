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Мартинес: «Азар помог команде в матче против Финляндии»

22 Июня 2021, 16:32,

Футболист сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар вышел на матч с Финляндией (2:0) в стартовом составе команды.

«Азар включился в игру активно, находил удобные зоны для ударов. Очень удачно перемещался с фланга на фланг. К поединку Азар готовился. Было видно, что его тело отлично слышит голову. Мне понравилась работа Азара. Теперь мы продолжим готовиться к следующим матчам. Я уверен, Эден будет прогрессировать на каждой тренировке и уже в следующей нашей игре покажет свои фирменные удары и результативные ассисты», - заявил наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес УЕФА.

Напомним, в рамках третьего этапа группового турнира сборная Бельгии встречалась с Финляндией. Финны сдерживали бесконечные атаки соперника, но бельгийцам удалось прорвать крепкую стену обороны и дважды поразить ворота соперника. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру Александра Шико
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Роберто Мартинес, Сборная Финляндии
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