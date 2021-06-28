Куртуа: «Голландцы критиковали нас, хорошо, что они уже дома»

Страж ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался относительно вылета Голландии с чемпионата Европы-2020. В матче 1/8 финала подопечные Франка де Бура потерпели поражение от Чехии со счетом 0:2.

«В матче с португальцами мы отлично сыграли в обороне и доказали, что нас неоправданно критикуют. Мне говорили, что кто-то из голландцев негативно высказывался в нашу сторону. Очень хорошо, что они уже дома», - приводит слова голкипера HLN.

В 1/8 финала Бельгия отпраздновала победу над Португалией со счетом 1:0. Голом отметился хавбек Торган Азар. В четвертьфинале бельгийцы сыграют против Италии.