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Мартинес рассказал о травмах де Брёйне и Эден Азара

28 Июня 2021, 01:22,

Во втором тайме матча со сборной Португалии в 1/8 финала Евро-2020 команда Бельгии потеряла двух лидеров - Кевина де Брёйне и Эдена Азара. Футболистам пришлось досрочно покинуть поле.

- Пока слишком рано говорить о том, как они себя чувствуют. У Кевина проблема с лодыжкой, он действительно не мог играть во втором тайме. У Эдена мышечные проблемы, но нужно дождаться диагноза, - приводит слова Мартинеса УЕФА.

- Почему я тянул с заменами? Не хотел, чтобы команда потеряла концентрацию, так как впереди мог быть овертайм. Я больше думал о структуре команды, я видел рост игроков. Тем, кто выходит на замену, часто сложно поймать игровой ритм, и я не думаю, что была большая необходимость бросать в бой новых футболистов, - добавил Мартинес.

Таким образом, пока нет прогнозов о том, сыграют ли де Брёйне и Азар против Италии в 1/4 финала.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эден Азар, Кевин де Брёйне, Роберто Мартинес
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