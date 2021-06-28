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Куртуа: «Сегодня доказали, что готовы к матчу с Италией»

28 Июня 2021, 00:28,

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа дал экспресс-коментарий после победного матча над португальцами в 1/8 финала Евро-2020.

- У меня не было много работы в предыдущих трех матчах, но я знал, что все будет иначе в поединке против Португалии. Я горд своими партнерами, они отлично оборонялись. С Италией также будет сложно, но мы сегодня доказали, что готовы к этому, - приводит слова Куртуа УЕФА.

Напомним, что бельгийцы забили единственный мяч, попав лишь раз в створ ворот противника. Чемпионы Европы 2016 года, наоборот установили антирекорд турнира, пробив 23 раза по воротам и не забив.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Тибо Куртуа
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