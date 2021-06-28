Пальинья: «За исключением гола, не припомню у соперника никаких других возможностей»

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28 Июня 2021, 01:16,
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья считает несправедливым результат матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Бельгии (0:1).
- Мы создали больше моментов, чем сборная Бельгии. В первом тайме мы здорово контролировали ход матча. За исключением гола, не припомню у соперника никаких других возможностей. Это трагедия, что мы возвращаемся домой в Португалию, потому что это не то, чего мы хотели добиться.
Отметим, что португальцы нанесли 24 удара по воротам, у соперника в створ полетел один мяч, он и стал решающим.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Португалии, Жоау Пальинья