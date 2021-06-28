Гомеш: «Во втором тайме Португалия была на голову сильнее Бельгии»

Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш отреагировал на поражение от команды Бельгии в поединке 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Пиренейцы уступили со счетом 0:1.

«Во втором тайме Португалия была на голову лучше бельгийцев. Мы могли забить, но в итоге судьбу встречи решил единственный гол Азара. Я считаю, что команда Сантуша заслужила минимум ничью. Португалия имела все для победы, однако соперник почти не допускал ошибок», - передает слова Гомеша пресс-служба УЕФА.

В 1/4 финала чемпионата Европы бельгийцы встретятся с итальянцами. Матч пройдет 2 июля в Мюнхене.

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