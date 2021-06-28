Даеи: «На самом деле я забил 111 голов, уверен, Роналду забьёт гораздо больше»

Экс-форвард сборной Ирана Али Даеи считает, что португальский нападающий Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по голам за национальную команду.

«Я ждал, что Криштиану превзойдет мое достижение. Хотя на самом деле на моем счету 111 голов, однако уже нет разницы. Я уверен, что Роналду забьет гораздо больше. Для меня честь, что такой футболист добрался к моему рекорду. Это сродни еще одному рекорду», - цитирует Даеи AS.

На счету 36-летнего португальского бомбардира 109 забитых мячей.

Напомним, что Роналду завершил свое выступление на чемпионате Европы-2020. Накануне сборная Португалии уступила Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру