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Даеи: «На самом деле я забил 111 голов, уверен, Роналду забьёт гораздо больше»

28 Июня 2021, 10:51,

Экс-форвард сборной Ирана Али Даеи считает, что португальский нападающий Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по голам за национальную команду.

«Я ждал, что Криштиану превзойдет мое достижение. Хотя на самом деле на моем счету 111 голов, однако уже нет разницы. Я уверен, что Роналду забьет гораздо больше. Для меня честь, что такой футболист добрался к моему рекорду. Это сродни еще одному рекорду», - цитирует Даеи AS.

На счету 36-летнего португальского бомбардира 109 забитых мячей.

Напомним, что Роналду завершил свое выступление на чемпионате Европы-2020. Накануне сборная Португалии уступила Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Али Даеи
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Комментарии (2)
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Super fanat
28 Июня 2021, 11:58

Начинается, и этот как Пеле дорисовывает :) Но хорошо хоть признаёт, что играл с дворовыми командами и Роналду легко превзойдёт его рекорд!

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White_Shark
28 Июня 2021, 11:22

На самом деле я забил примерно голов 300, а может и 400, но не за сборную, а во дворе и за ДЮСШ. Надеюсь, Роналду в курсе моего достижения и продолжит усердно работать, ведь ему ещё очень далеко до меня.
И кстати, Роналду уже вылетел, а у меня-то завтра игра. Шах и мат, Криш.

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