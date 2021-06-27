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Де Брёйне получил травму и был заменён

27 Июня 2021, 23:15,

В матче 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Португалии бельгийцы остались без своего лидера. Полузащитник Кевин де Брёйне попросил замену в самом начале второго тайма и на 48-й минуте покинул поле. Дело в том, что перед уходом футболистов на перерыв в игровом эпизоде бельгийцу прилично досталось по ногам от Палиньи. Его место на поле занял Дрис Мертенс.

Напомним, что первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу команды Бельгии. Единственный мяч на счету Торгана Азара.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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0
779
27 Июня 2021, 23:34

Блин, слабое здоровье всё же у великолепного игрока.

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