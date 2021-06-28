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Сантуш: «Футболисты плачут в раздевалке. Они отдали всё»

28 Июня 2021, 01:38,

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча с Бельгией (0:1) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

- Мы лишены иллюзий и в печали. Некоторые футболисты плачут в раздевалке. Они отдали всё. У Бельгии было шесть ударов и один гол. У нас - 29 и две штанги. Поражение есть поражение. Честно, у меня нет слов. Мы все хотели и верили. У нас была уверенность в своих силах, что мы можем пробиться в финал и победить. Не стоит говорить справедливо это или нет, мы пропустили и не смогли забить сами, - заявил Сантуш на пресс-конференции.

- Нет удачи или неудачи. Когда получаешь такой удар по воротам и пропускаешь… игроки сделали всё. Они отдали все, и никто не скажет, что они сделали что-то не так. В 2018 году мы вылетели в 1/8 финала и выиграли Лигу наций год спустя. Нужно смотреть вперед и пытаться выиграть чемпионат мира, - добавил Сантуш.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
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