Роналду снова выбросил капитанскую повязку

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не совладал с нервами после финального свистка в матче с бельгийцами (0:1) в 1/8 финала Евро-2020. 36-летний футболист швырнул оземь капитанскую повязку.

Его команда создала достаточно много моментов, но не спасла игру. Также Роналду не смог побить рекорд Али Даеи по количеству голов в составе сборной. К тому же этот чемпионат Европы может стать для Криштиану последним. Если его команда выйдет в финальную часть, в 2024 году Роналду будет уже 39 лет.

В этом году Роналду уже бросал повязку, после его незасчитанного чистого гола в матче с сербами.

That will most likely be Cristiano Ronaldo's last match at the European Championships. #POR pic.twitter.com/JKA2gukyIS