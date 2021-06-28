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Роналду снова выбросил капитанскую повязку

28 Июня 2021, 00:36,

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не совладал с нервами после финального свистка в матче с бельгийцами (0:1) в 1/8 финала Евро-2020. 36-летний футболист швырнул оземь капитанскую повязку.

Его команда создала достаточно много моментов, но не спасла игру. Также Роналду не смог побить рекорд Али Даеи по количеству голов в составе сборной. К тому же этот чемпионат Европы может стать для Криштиану последним. Если его команда выйдет в финальную часть, в 2024 году Роналду будет уже 39 лет.

В этом году Роналду уже бросал повязку, после его незасчитанного чистого гола в матче с сербами.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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