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​Куртуа: «Азар близок к своей лучшей форме»

27 Июня 2021, 12:32,

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался по поводу своего партнёра по команде в лице Эдена Азара.

«Думаю, Азар близок к своей лучшей форме. Последние несколько месяцев в «Реале» выдались для него непростыми. Он очень хорошо тренировался, и я видел, что он готов играть, но затем он снова получал повреждения. Это было сложно.

Я вижу, как на тренировке против Азара играют три-четыре игрока. Его бьют, но для него это неважно, ведь он очень силён морально. Ему просто нужно поймать ритм за счёт игрового времени.

Азар провёл полный матч против Финляндии. Надеюсь, что сможет сыграть решающую роль в игре против Португалии. На тренировках я вижу, что он готов», - цитирует Куртуа Goal.com.

Сборные Бельгии и Португалии проведут матч 1/8 финала Евро-2020 в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Тибо Куртуа
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