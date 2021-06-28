Деменко: В финале вижу только итальянцев, которые нравятся мне больше всех

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матчей плей-офф Нидерланды – Чехия и Бельгия – Португалия.

- Как вам матч Нидерланды – Чехия?

- Победа чехов стала для меня неожиданностью. Я думал, что голландцы сильнее по составу. Но чехи проявили характер, видимо, разобрали игру соперника. Мы видели, как они бились. Они заслуженно переиграли Нидерланды.

- Как вам спартаковцы Промес и Крал?

- Крал вышел за пять минут до конца, поэтому нет смысла анализировать его действия. Но многое о нем говорит уже то, что попадает в такую сборную. Он больше играл в разрушении, потому что это футболист оборонительного плана. И свою функцию он выполнил. Старался. А его тренер смотрит на эти моменты.

- А Промес?

- Мне он понравился, но ему пока мало доверяют. Это игрок хорошего уровня. Но почему он не выступает стабильно, мы знать не можем. Возможно, у него были какие-то проблемы, поэтому он не играл.

- Теперь чехи попали на Данию. У кого шансы выше?

- Дания – это команда-открытие. Очень хорошая сборная, но на нее никто не ставил. А ведь не просто так датчане держатся в десятке в Европе по статусу. Думаю, что чехи или датчане могут даже до полуфинала добраться. Только в полуфинале им могут достаться серьезные соперники. Хотя мы видели примеры, когда Италия играла с Австрией и с какими проблемами она столкнулась. А ведь итальянцы выше рейтингом.

- Как вам матч Бельгии с португальцами?

- В этой встрече я ставил на португальцев. Игра показала, что Португалия очень много контролировала мяч, и с этим бельгийцы практически ничего не смогли сделать. Но Бельгия сделала то, что не смог соперник – забила мяч. А потом отстояла свои ворота, хотя моментов у португальцев было достаточно. Тут все решил эпизод. Забил Азар, и это все решило. Хотя по игре победы больше заслуживали португальцы.

- Что происходит с португальцами? Они и на групповом этапе смотрелись невзрачно, и вчера не смогли дожать соперника.

- Но у них и группа какая была: Германия, Франция, поэтому португальцы не так ярко выглядели. Хотя с чемпионами мира они сыграли вничью, причем она была по делу. Тут многое зависит от подготовки, от того, когда команда выйдет на пик формы.

- Какие ожидания от встречи Хорватия – Испания?

- Тут пятьдесят на пятьдесят. Хорваты столкнулись с проблемами в первом матче, хотя в важной последней игре в группе выглядели хорошо, а испанцы - наоборот, в группе играли очень хорошо. Все будет зависеть от моментов, каких-то эпизодов.

- На чьей стороне ваши симпатии в этой паре?

- Я склоняюсь к Хорватии. Буду за них болеть.

- От матча Франция – Швейцария какие ожидания?

- Швейцарцы будут биться, и они могут доставить Франции проблемы, но однозначно победят французы. Хотя мне сложно сказать, дойдут ли они до финала. Пока в финале вижу только итальянцев. Они нравятся мне больше всех.

Елена Григорьевская