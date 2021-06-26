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Куртуа: «Роналду остался на том же уровне, на каком был во время моих выступлений за «Атлетико»

26 Июня 2021, 11:37,

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о португальском форварде Криштиану Роналду в преддверии поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Мы намерены остановить португальскую сборную. Роналду - лучший голеадор Евро, однако за Португалию играет не только он. Однако я считаю, что Криштиану остался на том же уровне, на каком был во время моих выступлений за «Атлетико». Я же добился прогресса», - передает слова вратаря газета Marca.

Матч Бельгия - Португалия пройдет в воскресенье, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Тибо Куртуа
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