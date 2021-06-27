Мартинес: «Для меня де Брёйне каждый год является претендентом на «Золотой мяч»

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался по поводу полузащитника команды Кевина де Брёйне.

«Для меня де Брёйне – лучший плеймейкер в мировом футболе. Его возможность читать игру, играть с пониманием времени и пространства уникальна. Поэтому я всегда чувствовал, что де Брёйне каждый год является претендентом на «Золотой мяч», - приводит слова Мартинеса ESPN на своём сайте.

Напомним, что «Золотой мяч» в прошлом году не вручался из-за влияния пандемии коронавируса.

Сборная Бельгии в воскресенье сразится с Португалией за билет в четвертьфинал чемпионата Европы.