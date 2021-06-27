ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Мартинес: «Для меня де Брёйне каждый год является претендентом на «Золотой мяч»

27 Июня 2021, 15:34,

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался по поводу полузащитника команды Кевина де Брёйне.

«Для меня де Брёйне – лучший плеймейкер в мировом футболе. Его возможность читать игру, играть с пониманием времени и пространства уникальна. Поэтому я всегда чувствовал, что де Брёйне каждый год является претендентом на «Золотой мяч», - приводит слова Мартинеса ESPN на своём сайте.

Напомним, что «Золотой мяч» в прошлом году не вручался из-за влияния пандемии коронавируса.

Сборная Бельгии в воскресенье сразится с Португалией за билет в четвертьфинал чемпионата Европы.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России