Мартинес: «Для меня де Брёйне каждый год является претендентом на «Золотой мяч»

|
27 Июня 2021, 15:34,
|
|
Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался по поводу полузащитника команды Кевина де Брёйне.
«Для меня де Брёйне – лучший плеймейкер в мировом футболе. Его возможность читать игру, играть с пониманием времени и пространства уникальна. Поэтому я всегда чувствовал, что де Брёйне каждый год является претендентом на «Золотой мяч», - приводит слова Мартинеса ESPN на своём сайте.
Напомним, что «Золотой мяч» в прошлом году не вручался из-за влияния пандемии коронавируса.
Сборная Бельгии в воскресенье сразится с Португалией за билет в четвертьфинал чемпионата Европы.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне