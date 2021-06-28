Витсель: «Горд играть за сборную Бельгии»

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28 Июня 2021, 09:19,
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Хавбек сборной Бельгии Аксель Витсель высказался о победе над командой Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Торган Азар.
«Горд играть за эту команду. Мы были огромной силой, которая вместе билась за путевку в следующий раунд чемпионата Европы», - гласит сообщение Акселя в твиттер-аккаунте.
Благодаря вчерашней победе Бельгия шагнула в четвертьфинал Евро-2020. Следующий матч подопечные Роберто Мартинеса проведут против Италии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бельгии, Аксель Витсель