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Де Брёйне – в стартовом составе сборной Бельгии на матч с Италией

02 Июля 2021, 20:57,

Сегодня, 2 июля, сборная Бельгии сразится со сборной Италии в полуфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрельд, Меньё, Витсель, Тилеманс, Торган Азар, де Брёйне, Докю, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Иммобиле, Кьеза, Инсинье.

Стоит отметить, что Эден Азар, один из лидеров сборной Бельгии, отсутствует даже в заявке на матч, вингер мадридского «Реала» не успел восстановиться от повреждения, которое он получил в матче со сборной Португалии (1:0).

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Испании, Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
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