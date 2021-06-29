Романцев: «Я ставлю на Италию и мудрость Манчини»

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29 Июня 2021, 20:21,
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Известный тренер Олег Романцев назвал своего фаворита чемпионата Европы.
— Я ставлю на Италию и мудрость Манчини, собравшего из ярких талантов дружную играющую команду, - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
Также экс-рулевой «Спартака» считает, что чемпионат Европы преподнесет нам много сюрпризов.
Напомним, что вчера сборные Испании и Франции упустили победы при счете 3:1 над хорватами и швейцарцами соответственно, при этом команда Дидье Дешама вовсе вылетела. Также завершили выступления национальные команды Голландии и Португалии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Олег Романцев