Манчини: «Италия безупречно сыграла против Бельгии»

Рулевой сборной Италии Роберто Манчини пообщался с представителями СМИ после выхода в полуфинал Евро-2020. На стадии 1/4 финала «скуадра адзурра» переиграла команду Бельгии (2:1).

«Чтобы обыграть такого соперника, как Бельгия, необходимо показать безупречный футбол. Именно это мы и сделали. Италия забила два мяча, хотя имела шансы забить больше. Мы заслуженно победили.

Следующий соперник - сборная Испании. Все мысли только об этой встрече, мы настроены только на победу», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Италия - Испания пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли».

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